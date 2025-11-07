Iran: Trump, 'aperto a richiesta di revocare le sanzioni'

Washington, 7 nov. (Adnkronos) - "L'Iran ha chiesto se le sanzioni possano essere revocate. L'Iran ha ricevuto sanzioni statunitensi molto pesanti, e questo rende davvero difficile per il Paese realizzare ciò che vorrebbe poter fare. E sono aperto ad ascoltare questa richiesta,...

Washington, 7 nov. (Adnkronos) – "L'Iran ha chiesto se le sanzioni possano essere revocate. L'Iran ha ricevuto sanzioni statunitensi molto pesanti, e questo rende davvero difficile per il Paese realizzare ciò che vorrebbe poter fare. E sono aperto ad ascoltare questa richiesta, e vedremo cosa succederà, ma sarei aperto a questa possibilità". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai giornalisti alla Casa Bianca.