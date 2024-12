Israele lavora alla Difesa: esteso lo Stato d'emergenza fino a dicembre 2025

La Kessnet ha votato a favore nelle scorse ore, a farlo sapere sono tutti i media locali israeliani che spiegano come il governo di Tel Aviv abbia deciso di estendere lo Stato d’emergenza nel Paese ancora per un altro anno. Che cosa comporta questa decisione?

Israele ha deciso: lo Stato d’emergenza è prolungato fino a dicembre 2025

29 parlamentari della Kessnet hanno votato a favore, mentre 7 non erano d’accordo. Con questi numeri, il parlamento di Israele ha varato la nuova legge in materia di Difesa e lo Stato d’emergenza nel Paese, dovuto ai noti fatti che stanno accadendo in Medio Oriente, è stato prlungato fino al 16 dicembre del 2025. La decisione, presa a seguito delle raccomandazioni del gabinetto di sicurezza, permetterà appunto all’organo di emanare regolamenti che scavalcano la legislazione della stessa Knesset.