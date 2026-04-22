Israele, Saar: chiedo al Libano di lavorare insieme contro Hezbollah

Gerusalemme, 22 apr. (askanews) – Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha esortato il Libano a compiere sforzi congiunti con Israele per contrastare il gruppo armato libanese Hezbollah, in vista della ripresa dei colloqui con Washington.”Domani riprenderanno a Washington DC i colloqui diretti tra Israele e Libano. Chiedo al governo libanese di lavorare insieme contro lo stato terroristico che Hezbollah ha costruito nel vostro territorio” ha dichiarato in un discorso ai diplomatici durante una cerimonia in occasione del 78esimo Giorno dell’Indipendenza di Israele.”Questa cooperazione è necessaria a voi ancora più che a noi – ha sottolineato Saar – richiede chiarezza morale e il coraggio di correre rischi.

Ma non esiste una vera alternativa per garantire un futuro di pace per voi e per noi”.Secondo funzionari del Dipartimento di Stato, Israele e Libano, che non hanno relazioni diplomatiche, terranno nuovi colloqui a Washington il 23 aprile.