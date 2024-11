Istat: Appendino, '20 mesi di crollo, rischio desertificazione industriale'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – "L’Istat ci dice che con settembre 2024 sono venti i mesi consecutivi di calo della produzione industriale in Italia. Un crollo inevitabile causato da un governo che non fa uno straccio di investimento ma solo misure che vanno a penalizzare le imprese e il nostro tessuto produttivo: dallo smantellamento di Transizione 4.0 al taglio di Ace, dai mancati aiuti sul costo spropositato dell’energia al taglio di 4,6 miliardi al fondo automotive. E ieri il ministro Giorgetti si è giustificato sostenendo che 'la politica industriale la fanno gli imprenditori'. Quindi questa tracollo della produzione sarebbe colpa loro e non del governo Meloni che non ha siglato neanche una misura per lo sviluppo, condannando il Pil del Paese alla crescita dello zero virgola e al rischio della desertificazione industriale". Così in una nota la vicepresidente e deputata del Movimento 5 stelle Chiara Appendino.