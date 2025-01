Nel terzo trimestre del 2024, l’indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche, rapportato al Pil, è stato del -2,3%, segnando un netto miglioramento rispetto al -6,3% registrato nello stesso periodo del 2023.

L’Istat sottolinea che il deficit delle Amministrazioni Pubbliche in rapporto al Pil ha mostrato un significativo miglioramento. Il saldo primario, ovvero l’indebitamento al netto degli interessi passivi, ha raggiunto un valore positivo con un’incidenza dell’1,7% sul Pil, in netto contrasto con il -2,8% del terzo trimestre del 2023. Anche il saldo corrente ha registrato un risultato positivo, con un’incidenza dell’1,9% sul Pil, leggermente superiore rispetto all’1,6% dello stesso periodo del 2023.

Potere d’acquisto in crescita e risparmio in calo

Nel terzo trimestre del 2024, il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti a un ritmo più sostenuto, con un incremento dell’1,6%. L’Istat rileva che, nonostante la crescita del potere d’acquisto sia più moderata rispetto ai trimestri precedenti, si conferma il settimo trimestre consecutivo di aumento.

Istat, potere d’acquisto in crescita: consumi in rialzo, risparmi in calo