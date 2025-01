Guida completa sulle pensioni 2025: requisiti per accedere a Quota 103, Opzione Donna e Ape Sociale. Aggiornamenti e dettagli su novità e conferme per il prossimo anno.

Il dossier sulle pensioni per il 2025 presenta poche variazioni rispetto all’anno precedente.

Pensioni 2025, tutte le novità e requisiti: Ape Sociale, Opzione Donna e Quota 103

I requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia rimangono invariati: 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi, con un assegno pensionistico minimo che deve superare i 538,69 euro.

Le modifiche inserite nella nuova legge di bilancio sono limitate e non alterano i principali strumenti per il pensionamento anticipato, come Quota 103, l’Ape sociale e Opzione Donna, che sono stati confermati con le stesse regole.

Novità principali

Tra i cambiamenti spicca la possibilità, per chi è nel sistema contributivo, di andare in pensione a 64 anni combinando la previdenza obbligatoria con quella complementare. Inoltre, viene rafforzato il “Bonus Maroni”, che prevede una decontribuzione del 10% per chi sceglie di continuare a lavorare nonostante abbia raggiunto i requisiti per il pensionamento anticipato.

Pensionamento anticipato

Quota 103 consente l’uscita dal lavoro con 62 anni di età e 41 anni di contributi. Chi raggiungerà i requisiti nel 2025 potrà accedere alla pensione solo nell’anno successivo, a causa delle cosiddette “finestre mobili” (7 mesi per i privati, 9 per i pubblici). Anche l’Ape sociale rimane disponibile per i lavoratori con almeno 63 anni di età e condizioni specifiche: disoccupati con 30 anni di contributi, caregiver, disabili o invalidi civili con almeno il 74%, e chi svolge mansioni gravose con 36 anni di versamenti.

Novità pensioni 2025 e requisiti: Ape Sociale, Opzione Donna e Quota 103

Opzione Donna

Le donne possono ancora accedere al pensionamento anticipato con 35 anni di contributi e 57 anni d’età (58 per le autonome). I criteri restano limitati a specifiche categorie, come lavoratrici licenziate, caregiver o con disabilità grave. Il requisito anagrafico è fissato a 61 anni, ma scende di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di due anni.

Rivalutazione pensioni

Previsti aumenti delle pensioni minime, che saliranno a 617 euro, insieme a una rivalutazione basata sull’inflazione, con incrementi variabili a seconda degli importi.