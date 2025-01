Il 15 gennaio ha preso il volo la nuova Ita sotto il controllo di Lufthansa, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nella storia della compagnia aerea, erede di Alitalia. Dopo l’approvazione della Commissione Europea all’inizio di dicembre, è finalmente arrivato il giorno del closing per l’acquisizione del 41% di Ita da parte del colosso tedesco.

Con il rapporto finale dei tre commissari straordinari, Gabriele Fava, Giuseppe Leogrande e Daniele Umberto Santosuosso, si chiude definitivamente l’era di Alitalia, la storica compagnia di bandiera. Decollata l’11 gennaio 2015 come “Società Aerea Italiana”, è fallita nel 2017 e si è dissolta nel 2024, segnando la fine di un’epoca.

Secondo uno studio dell’Università Bicocca per “Dataroom“, Alitalia è costata al Paese 27,6 miliardi di euro dal Dopoguerra, di cui 25,1 miliardi solo dal 2000. Di questa cifra, 16,3 miliardi sono stati coperti dai contribuenti e 11,3 miliardi hanno gravato su azionisti e creditori privati. Tuttavia, gli analisti sottolineano che questi costi andrebbero bilanciati con le “esternalità positive” generate, come i 700 milioni di euro restituiti tra il 2017 e il 2019 grazie a retribuzioni, tasse e contributi.

Con la chiusura di Alitalia, nasce Ita Airways in piena pandemia (2020), che inizia a volare il 15 ottobre 2021. A distanza di due anni dall’interesse di Lufthansa, il 15 gennaio 2025 si celebra il closing dell’operazione con il colosso tedesco, sancendo un nuovo capitolo per l’aviazione italiana.

“Voglio ringraziare tutti, in particolare in Italia: dalla politica ai media, dai clienti di Ita ai sindacati, e, infine, il governo che ha fornito un sostegno incredibile per realizzare questa collaborazione“, ha dichiarato l’amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr.