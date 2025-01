Ita-Lufthansa, slitta l’acquisizione del 41% per 325 milioni di euro

Servirà ancora qualche giorno per la formalizzazione dell’acquisizione del 41% di Ita Airways da parte di Lufthansa. Secondo alcune indiscrezioni, le parti sono ancora al lavoro per definire gli ultimi adempimenti. Si andrebbe verso la seconda convocazione dell’assemblea di Ita prevista per 15 gennaio, la data ultima entro la quale Lufthansa deve sottoscrivere l’aumento di capitale.

La possibile chiusura dell’operazione per il 13 gennaio era filtrata dopo un incontro con i dipendenti del Ceo della compagnia tedesca Carsten Spohr ed era stata rilanciata dall’agenzia tedesca Dpa, ma non aveva mai trovate conferme al Mef.

L’investimento previsto è di 325 milioni di euro. Questa è solo la prima tranche di un’operazione che prevede ulteriori acquisizioni tra il 2025 e il 2029, fino al completo controllo del 90% delle azioni. Complessivamente, il gruppo tedesco investirà 829 milioni di euro, compresi earn-out legati al raggiungimento di specifici obiettivi.

Ita-Lufthansa: nuovo AD Eberhart, presidente Turicchi o Varricchio

Il nuovo amministratore delegato di Ita Airways sarà Joerg Eberhart, attuale chief strategy officer di Lufthansa ed ex numero uno di Air Dolomiti. La sua nomina conferma l’intenzione dei tedeschi di portare avanti una gestione operativa della compagnia italiana, in linea con la strategia del gruppo.

La presidenza di Ita Airways, di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), è al centro di una disputa politica. Da un lato c’è Antonino Turicchi, attuale presidente, sostenuto dalla Lega e apprezzato per la continuità operativa. Dall’altro, l’ex ambasciatore Armando Varricchio, caldeggiato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e dal partito Fratelli d’Italia, che rappresenterebbe un segnale di apertura verso la governance tedesca.

Piano industriale di Ita Airways con Lufthansa

Il governo italiano punta a una governance equilibrata, con tre membri del consiglio di amministrazione (incluso il presidente) designati dal MEF, e due dalla Lufthansa. La nomina del presidente sarà cruciale per garantire un corretto equilibrio tra l’italianità della compagnia e le esigenze del nuovo partner tedesco.

Il nuovo piano industriale prevede l’avvio di voli in codeshare con le altre compagnie del gruppo Lufthansa, l’espansione del network verso regioni come Africa e Sud America, e un rinnovamento della flotta. Entro il 2026, Ita Airways avrà una delle flotte più giovani in Europa e contribuirà al piano di assunzione di 10.000 dipendenti, annunciato da Lufthansa.

Acquisizione di Ita Airways da parte di Lufthansa, i numeri

41% del capitale acquistato oggi per 325 milioni di euro .

acquistato oggi per . 49% del capitale acquisito tra il 2025 e il 2027 per ulteriori 325 milioni .

acquisito tra il 2025 e il 2027 per ulteriori . 10% restante rilevato tra il 2028 e il 2029 per 79 milioni di euro .

rilevato tra il 2028 e il 2029 per . Investimento complessivo: 829 milioni di euro.

Questa operazione rappresenta un passaggio fondamentale per il rilancio di Ita Airways, con l’obiettivo di renderla competitiva sul mercato europeo e globale grazie alla sinergia con il gruppo Lufthansa.