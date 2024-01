Italia- Africa: Lupi, 'su politica estera evitare sterili polemiche'

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - “Il Piano Mattei è strategico per il nostro futuro, per la nostra economia e per il nostro ruolo geopolitico. L’Italia deve tornare ad essere protagonista in Africa e nel Mediterraneo e lavoreremo affinché questo importante vertice internazionale...

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Il Piano Mattei è strategico per il nostro futuro, per la nostra economia e per il nostro ruolo geopolitico. L’Italia deve tornare ad essere protagonista in Africa e nel Mediterraneo e lavoreremo affinché questo importante vertice internazionale sia un passo importante e costruttivo per rafforzare la nostra politica euro-mediterranea. La politica estera dovrebbe essere un punto d’incontro tra tutte le forze politiche in nome di un superiore interesse ed andrebbe lasciata fuori da sterili polemiche”. Lo dice il leader di Noi moderati Maurizio Lupi.