Italia-africa: Meloni, 'carte in regola Italia perché sia hub energetico d'Europa'

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – "Noi siamo sempre stati convinti che l'Italia abbia tutte le carte in regola per diventare hub naturale per l'approvvigionamento energetico per l'intera Europa, un obiettivo che possiamo raggiungere se usiamo l'energia come chiave di sviluppo per tutti". Così la premier Giorgia Meloni, aprendo i lavori del vertice Italia-Africa in Aula al Senato.

"L'interesse che persegue l'Italia – ha rimarcato la presidente del Consiglio – è aiutare le nazioni africane interessate a produrre energia sufficiente alle proprie esigenze e a esportare in Europa la parte in eccesso mettendo insieme due necessità, quella africana di sfruttare questa produzione e generare ricchezza e quella europea di garantirsi nuove rotte di fornitura energetica". Per farlo, "servono anche infrastrutture", una realtà a cui "si sta lavorando", dice Meloni ricordando alcuni progetti in essere.