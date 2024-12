Italia-Argentina: Milei sarà in Italia a metà dicembre

Buenos Aires, 3 dic. (Adnkronos/Afp) - Il presidente argentino Javier Milei si recherà in Italia a metà dicembre, poi a gennaio al World Economic Forum di Davos, in Svizzera. Lo ha annunciato il portavoce presidenziale. "È probabile che lascerà Buenos Aires per Roma ...