Italia-Cina: Mattarella, 'ricevute assicurazioni su rimozione barriere a nostre aziende**

Canton, 12 nov. (Adnkronos) – L'esigenza "della rimozione di ostacoli che sono frapposti alla penetrazione delle nostre aziende sul mercato cinese" è stata "oggetto anche dei colloqui che ho avuto con il Presidente Xi. Questo principio è quello che chiediamo, che abbiamo ampiamente sollecitato anche qui, nel reciproco interesse, ricevendo alcune assicurazioni che contiamo che vengano sviluppate concretamente e prossimamente". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell'incontro a Canton con una rappresentanza del mondo imprenditoriale italiano in Cina, nella provincia del Paese con più alto reddito.

"L'altra esigenza -ha ricordato il Capo dello Stato- è quella di un riequilibrio dei nostri rapporti commerciali, sottolineata ampiamente più volte durante la visita della presidente Meloni ed è quello che è stato espresso in questi giorni con chiarezza e in spirito di grande amicizia, di vicendevole ampia comprensione con il Presidente Xi Jinping, nell'interesse tra i Paesi, per far crescere la collaborazione economica e commerciale".