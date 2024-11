Italia-Cina: Mattarella, 'rimuovere barriere che ostacolano prodotti italiani'

Pechino, 9 nov. (Adnkronos) - "La Cina è, per l’Italia, il primo partner economico in Asia. Lo spirito costruttivo che ci anima sollecita un rapporto equilibrato che consenta la rimozione delle barriere che ostacolano l’accesso al mercato cinese di prodotti italiani di eccell...

Pechino, 9 nov. (Adnkronos) – "La Cina è, per l’Italia, il primo partner economico in Asia. Lo spirito costruttivo che ci anima sollecita un rapporto equilibrato che consenta la rimozione delle barriere che ostacolano l’accesso al mercato cinese di prodotti italiani di eccellenza, e di corrispondere alle attese dei consumatori cinesi, sempre più esigenti e sempre più attenti alla qualità. Vale per l’approccio in ambito finanziario, aperto a nuovi investimenti cinesi in Italia –in una logica di trasparenza, concretezza e mutuo vantaggio– che stimolino occupazione e producano crescita del valore e delle competenze". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua lectio magistralis all'Università di Beida a Pechino.