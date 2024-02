Italia-Giappone: Kishida, 'pianificate esercitazioni congiunte, numerose navi italiane'

Roma, 5 (Adnkronos) – "Giappone e Italia condividono principi di libertà, democrazia, Stato di diritto". Lo ha detto Fumio Kishida dopo l'incontro con Giorgia Meloni al Kentai, la residenza del primo ministro giapponese.

"Guardiamo con favore il fatto che l'Italia aumenta la presenza nell'Indo Pacifico con numerose navi da battaglia. Stiamo pianificando uno scalo per le navi e esercitazioni congiunte", ha detto Kishida.

"Siamo lieti dei progressi per il caccia di prossima generazione, entro marzo ci sarà il primo bilaterale Esteri-Difesa per approfondire una collaborazione in Difesa e sicurezza", ha spiegato tra le altre cose il primo ministro giapponese sottolineando come l'incontro con la Meloni dia "ulteriore impulso ad approfondire i rapporti bilaterali".