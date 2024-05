Italia-Lettonia, Mattarella incontra Presidente Rinkevics, 'concreta e crescente amicizia'

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "Per la nostra Repubblica è un onore averla qui a Roma e per me un privilegio poter dialogare con lei e di vederla nuovamente dopo il nostro incontro per il Gruppo Arraiolos a Porto. Abbiamo un rapporto di grande collaborazione, di concreta, crescente amicizi...

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – "Per la nostra Repubblica è un onore averla qui a Roma e per me un privilegio poter dialogare con lei e di vederla nuovamente dopo il nostro incontro per il Gruppo Arraiolos a Porto. Abbiamo un rapporto di grande collaborazione, di concreta, crescente amicizia. Siamo lietissimi della sua presenza e ricordo di essere venuto a Riga per il centenario dell'indipendenza e ricordo l'accoglienza che ho ricevuto e sono giornate che non dimentico". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale l'omologo della Lettonia Edgars Rinkevics.