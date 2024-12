Italia-Spagna: re Felipe in italiano, 'gratitudine per Mattarella, punto di riferimento'

Italia-Spagna: re Felipe in italiano, 'gratitudine per Mattarella, punto...

Roma, 11 dic (Adnkronos) – "Permettetemi di esprime la mia gratitudine nei confronti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il suo cortese invito a visitare l'Italia, per la sua continua stima e le sue costanti attenzioni fin dal nostro arrivo in questo straordinario Paese. Un ringraziamento per la sua sensibilità verso la Spagna e per la sua amicizia per la Spagna". Lo ha detto, in italiano, re Felice di Spagna nel suo discorso alla Camera dei deputati.

Felice ha proseguito con un "ulteriore ringraziamento per aver sempre trovato saggezza, senno e consiglio. Lo sapete meglio di me, il presidente Mattarella è un punto di riferimento per l'Italia e per gli italiani nonché per molti capi di Stato tra cui ci sono io".