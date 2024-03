Italia-Usa: Ambrosi (Fdi), 'su Forti Meloni seria, da Di Maio bufale'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "Ci sono i governi che fanno chiacchiere e i governi che fanno fatti. Ci sono governi che annunciano liberazioni di connazionali prima che vengano firmati i relativi provvedimenti, e governi che parlano invece solo a cose fatte. Oggi, nell'esprimere profondo orgoglio per l'operato del governo Meloni sul trasferimento in Italia di Chico Forti non possiamo non ricordare con quanta superficialità l'allora ministro degli Esteri Di Maio annunciò il medesimo provvedimento prima che però fosse effettivamente firmato e poi invece clamorosamente smentito, ingenerando così un profondo senso di frustrazione. Oggi invece, possiamo veramente dire grazie alla serietà del governo Meloni, alla serietà di chi parla solo dopo aver ottenuto i risultati". Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d'Italia.

"Ci sono chiaramente due Italie. Quella delle chiacchiere e quella della serietà. Credo sia importante per le cittadine e i cittadini della nostra Nazione poter contare su un governo così: rispettato e apprezzato in tutto il mondo, e se abbiamo ottenuto questi obiettivo ciò è dovuto solo alla nostra credibilità conquistata in tutto il mondo", sottolinea la parlamentare di Fdi, che conclude: "Da trentina, da gardesana è stata davvero una gioia grande. La gioia di una provincia che ha finalmente trovato ascolto dopo tanti, troppi anni. Vorrei esprimere perciò in aula al governo la soddisfazione della nostra gente, e la riconoscenza. Questo gesto non lo dimenticheremo, in primo luogo non lo dimenticherà la famiglia".