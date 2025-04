Italia-Usa: Borghi (Iv), 'Meloni ganglio del Mega per Trump'

Roma, 19 apr (Adnkronos) - "Il nostro Primo Ministro ha ritenuto di ritagliarsi, in questa vicenda storica, il ruolo di ganglio essenziale, strutturale, in terra europea, di quella mappa del potere della nuova destra sociale globale che mira a rivisitare, dal punto di vista culturale e politico...

Roma, 19 apr (Adnkronos) – "Il nostro Primo Ministro ha ritenuto di ritagliarsi, in questa vicenda storica, il ruolo di ganglio essenziale, strutturale, in terra europea, di quella mappa del potere della nuova destra sociale globale che mira a rivisitare, dal punto di vista culturale e politico, il sistema del balance of power occidentale".

Lo ha detto il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva, a Sky.

"Metto in sequenza tre vicende che sono accadute in queste ore: la visita alla Casa Bianca, la visita del vicepresidente JD Vance in Italia, e l'avvio oggi, sia pure a quanto pare piuttosto stentato, delle trattative tra Stati Uniti e Iran sul nucleare che avviene a Roma. Tutto questo -ha spiegato Borghi – ci dice che gli Stati Uniti di Donald Trump puntano sulla Roma guidata da Giorgia Meloni perché ritengono che Giorgia Meloni sia un ganglio essenziale del Mega, del Make Europe green again, della nuova impostazione ideologica, culturale, politica che queste destre hanno in mente".

"E qui vedremo di nuovo all'opera il pattinaggio artistico della nostra Presidente del Consiglio perché, inevitabilmente, su tutta una serie di dossier, l'interesse europeo sarà diverso rispetto al quello strategico statunitense", ha concluso.