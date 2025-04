Italia-usa: Ruffino (Az), 'Meloni chiarisca in aula accordi con Trump'

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – "Calato il sipario sull’indubbio successo mediatico di Meloni a Washington, è urgente che la presidente del Consiglio riferisca al più presto in Parlamento sugli accordi presi o che intende prendere con l’amministrazione americana". Lo dichiara la deputata di Azione Daniela Ruffino.

"Dai comunicati congiunti apprendiamo che l’Italia acquisterà più gas liquido (GNL) dagli Stati Uniti; non ci saranno tasse discriminatorie sui giganti del web, con il sottotesto che recita “non tassare le Big-tech”; acquisteremo sistemi d’arma dagli Usa; i servizi digitali da affidare a compagnie affidabili per la sicurezza dei rispettivi Paesi (sottotesto Starlink?).

Per ognuna di queste voci, il comunicato spiega che l’accordo sarà “con reciproco vantaggio”. È il caso che la presidente Meloni riferisca al più presto in Parlamento sulla dimensioni di questi accordi e illustri i vantaggi che da essi possono venire all’Italia e agli italiani. Voglio credere che Meloni non ha trasformato gli americani in parassiti".