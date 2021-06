Itinerario Giovani: così il Lazio recupera 16 spazi come ostelli

Roma, 17 giu. (askanews) – Dal sapore letterario e poetico, la parola Ostello rievoca viaggi antichi, alla scoperta di luoghi e scenari vissuti con lentezza, in condivisione. Dall estate 2021 la Regione Lazio ha deciso di rilanciare il proprio territorio e il turismo giovanile, ridisegnando una vera e propria mappa con Itinerario Giovani.

Sono 16 gli spazi che, dopo anni di disuso o altre destinazioni, sono stati riqualificati dalla Regione, dai Comuni e dagli enti parco e saranno gestiti da organizzazioni under 35 “a misura” di under35.

Lorenzo Sciarretta, delegato alle Politiche Giovanili Regione Lazio: “In Italia c’è un patrimonio immobiliare, spesso pubblico, inutilizzato, immenso. Dall’altra parte c’è una generazione che chiede spazi dove incontrarsi, fare formazione, fare impresa e fare cultura. Noi in Regione Lazio vogliamo mettere in connessione questi due elementi. Per questo abbiamo invitato i comuni a mettere a disposizione i loro migliori immobili inutilizzati da dare in gestione a gruppi di ragazze e di ragazzi, per ostelli e centri turistici”.

Non solo riqualificazione e riuso del patrimonio del territorio, ma anche stimolo all occupazione giovanile. Gli ostelli e gli spazi infatti sono affidati alla gestione di giovani under35, protagonisti della riattivazione e dello sviluppo economico del proprio territorio e attori della nuova occupazione giovanile.

Con 9 ostelli e 7 punti turistici, Itinerario Giovani propone nuovi percorsi per il turismo e per la cultura under35 che si snodano lungo tutto il territorio laziale, toccando ogni provincia, con un progetto di riqualificazione di beni pubblici per offrire un inedito Lazio coast to coast viaggiando tra canyon e calanchi, monti, colline, mari, fiumi e laghi. Tutto “a portata di mano” e in linea con quel nuovo respiro di prossimità e scoperta emersa negli ultimi mesi tra le tendenze del nuovo turismo.

Innovativa formula turistica di valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico, ma anche culturale e contemporaneo, Itinerario Giovani per gli amanti della natura ha già visto il recupero del Casale Podernovo, costruito presso Acquapendente (VT) negli anni 50 e inserito all interno della Riserva Naturale Monte Rufeno, parte del sistema dei Parchi della Regione Lazio; l Ostello Colle Mordani (FR) presso il complesso edilizio “Colle Mordani”, struttura situata all interno del Parco Regionale dei Monti Simbruini attualmente parzialmente adibita a Centro Studi Internazionale con all interno una “Scuola Appenninica della Filosofia Vivente. E poi ancora Villa Iaccarini immersa nel Parco dei Monti Aurunci, all’interno di un’area boschiva di grande interesse naturalistico, ai margini della località San Nicola nel Comune di Itri (FR).

Tra natura e fede, Itinerario Giovani inaugurerà l Ostello del Cammino di San Francesco, nel centro storico di Rivodutri (RI): il vecchio asilo del paese, non più utilizzato dagli anni 80, che sorge lungo l emozionante cammino di San Francesco.

Conventi e borghi sono gli altri protagonisti di Itinerario Giovani: ad Arpino (FR) l Ostello di San Lorenzo sorgerà presso il complesso monumentale del Convento di San Lorenzo fondato dai frati Minori Cappuccini nel 1560 e oggi parzialmente utilizzato. A Caprarola (VT) sorgerà l Ostello Farnese, all interno delle ex scuderie di palazzo Farnese e a Configni (RI) l Ostello di Configni realizzato all interno di uno stabile posto nella piazza centrale del borgo medievale. Oltre ad essere uno spazio idoneo ad ospitare turisti e visitatori, sarà anche un punto di gestione di una “residenza diffusa” che valorizzi le case private sfitte e le altre strutture ricettive del territorio.

In provincia di Latina, spazio poi alla riqualificazione dell architettura più recente con l Ostello della Gioventù di Gaeta, già inaugurato, all interno di un edificio di proprietà della IPABB SS. Annunziata e l Ostello Ex Caserma a Bassiano, un punto di partenza unico per scoprire la ricchezza del territorio tra corsi di canoa sul fiume Cavata e sul lago di Paola, parapendio e escursioni naturalistiche, ma anche eventi culturali come corsi di teatro e di musica.

Gli spazi riqualificati, che saranno aperti entro l autunno, tranne Gaeta e Acquapendente, sono vari e scelti dai ragazzi attivi sul loro territorio: dagli spettacolari ambienti del Cantinone di Rospigliosi di Zagarolo, che diventa un punto di riferimento per i flussi turistici giovanili, alla ex sede della Protezione Civile di Ronciglione nuovo punto di aggregazione per attività dei giovani, fino castello di Rocca Janula a Cassino, vivibile in tutti i piani grazie al nuovo collegamento verticale. A Latina nasceranno due poli funzionalmente collegati tra loro, un Polo Marino e uno Cittadino nei quali il mare, la musica e il divertimento faranno da padroni di casa. A Rieti l ex casa di riposo Manni, si trasforma in un centro di sosta per i giovani turisti, in provincia di Roma il Tevere Point nel Parco Regionale Tevere Farfa è dedicato all attivazione di soluzioni utili alla pratica sportiva lungo il tratto fluviale, per finire ad Anguillara Sabazia dove nel complesso dell ex-mattatoio comunale didattica e laboratori si alterneranno nel centro di prima accoglienza di Porta del Parco. Il progetto, nato per riattivare i luoghi, attrarre flussi esterni e coinvolgere le comunità giovanili locali, ha visto da parte di Regione Lazio lo stanziamento di 5,7 milioni di euro per sostenere i territori attraverso la valorizzazione di beni pubblici.

In pieno spirito Slow Tourism, fatto di ricerca di un tipo di viaggio diverso, che permetta di vivere a contatto con la natura godendosi appieno il territorio, gli ostelli, non sono solo nuovi luoghi adibiti all accoglienza, ma anche spazio di intrattenimento e cultura. Attraverso l ideazione di eventi e attività, percorsi turistico-naturali che valorizzino le risorse paesaggistiche, storico-archeologiche e i prodotti locali del territorio regionale i giovani under35 della Regione Lazio saranno incentivati a valorizzare e vivere i luoghi in cui sono nati.