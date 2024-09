Ivano dei Cugini Di Campagna si scontra con Selvaggia Lucarelli: "La sua presenza è registrata nel mio quaderno nero".

Stasera, su Ballando con le Stelle, i leggendari Cugini Di Campagna saliranno sul palco con le loro iconiche scarpe con tacco venti, diventando il primo gruppo a concorrere come un’unica entità nella storia del programma. Saranno affiancati da Rebecca Gabrielli, che avrà il compito di impartire lezioni di ballo a tutti i quattro membri del gruppo.

Nell’esperienza di Ballando con le Stelle, i Cugini Di Campagna si ritroveranno a confrontarsi con Selvaggia Lucarelli, un volto familiare con cui avevano precedentemente collaborato nel reality La Fattoria ben 18 anni fa. Durante quella stessa esperienza, i Cugini di Campagna hanno lavorato anche con personalità famose come Katia Ricciarelli, Pamela Petrarolo, Justine Mattera e Angela Cavagna, due delle quali fanno parte attualmente del cast di Tale e Quale Show e Grande Fratello, indicando la tendenza di queste celebrità a partecipare ai reality show in vari momenti.

Tuttavia, Ivano dei Cugini Di Campagna non ha un ricordo positivo della sua interazione passata con Selvaggia Lucarelli. In un’intervista rilasciata settimane fa al settimanale Oggi, Ivano ha dichiarato: “Abbiamo un buon rapporto con tutti. O quasi. Selvaggia Lucarelli è nell’elenco delle persone con cui ho avuto un’esperienza negativa durante La Fattoria nel 2006: tendeva a intrappolare gli altri concorrenti, è una gran pensatrice, molto calcolata. Ama attirare l’attenzione con i suoi commenti duri. So che è una giudice. Ho 77 anni, ho cantato al Madison Square Garden di New York, pensa che mi spaventi?. Naturalmente, Selvaggia Lucarelli non ha tardato a rispondere a questa affermazione, rispondendo su Instagram con: “Ma adesso cosa vogliono da me questi?”.