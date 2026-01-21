Jamaat-e-Islami in Bangladesh: il nuovo potenziale leader del paese?

Nel panorama politico del Bangladesh, il partito Jamaat-e-Islami sta vivendo una rinascita inaspettata. Abdur Razzak, un banchiere di 45 anni, esprime fiducia nella possibilità che questo partito, a lungo marginalizzato, possa avere finalmente una concreta opportunità di governare. Le prossime elezioni generali, previste per il 12 febbraio, si preannunciano come un momento cruciale per la storia politica del paese, dopo che una rivolta guidata da studenti ha portato alla caduta dell’ex premier Sheikh Hasina nel .

Un contesto politico in evoluzione

L’attuale governo provvisorio, guidato dal premio Nobel Muhammad Yunus, ha bandito il partito Awami League di Hasina, creando così uno scenario politico bipolare. Da un lato, si trova il Bangladesh Nationalist Party (BNP), e dall’altro, un’alleanza tra il Jamaat e il National Citizen Party (NCP), fondato da leader studenteschi. Questa nuova alleanza potrebbe portare a un cambiamento significativo, poiché i recenti sondaggi mostrano il Jamaat in forte crescita, avvicinandosi al BNP.

Il sostegno popolare al Jamaat

Razzak e molti altri credono che il sostegno popolare per il Jamaat stia aumentando, grazie anche a sondaggi recenti che indicano una competizione serrata tra il BNP e il Jamaat. Un sondaggio della International Republican Institute ha mostrato il BNP al 33% e il Jamaat al 29%. Questo dato rappresenta un segnale di cambiamento in un paese dove il Jamaat ha subito una dura repressione negli ultimi quindici anni.

Le ferite del passato e la nuova speranza

Il partito Jamaat ha una storia complessa, avendo sostenuto il Pakistan durante la guerra di indipendenza del 1971. Negli ultimi anni, ha affrontato una brutale repressione durante il governo di Hasina, che ha portato a condanne di leader e a violazioni dei diritti umani. Tuttavia, dopo la rivolta del e la successiva liberazione di alcuni dei suoi leader, il partito ha cominciato a ricostruirsi e a riacquistare visibilità politica.

Il futuro politico del Jamaat

Attualmente, il Jamaat è guidato da Shafiqur Rahman e i suoi membri affermano di avere circa 20 milioni di sostenitori, con un numero crescente di iscritti. Questa rinascita è interpretata come un riflesso della delusione della popolazione verso i partiti tradizionali, che hanno dominato il panorama politico per oltre cinquant’anni. Le recenti vittorie nelle elezioni sindacali studentesche hanno ulteriormente rafforzato la posizione del partito.

Le sfide e le opportunità per il Jamaat

Nonostante la sua resurrezione, il Jamaat affronta sfide significative. Ci sono timori sulla possibilità che un governo Jamaat possa adottare politiche conservatrici o limitare i diritti delle donne. Tuttavia, i leader del partito insistono sul fatto che governerebbero secondo la costituzione secolare del paese, cercando di implementare riforme per il buon governo e la lotta alla corruzione.

Un appello a una base più ampia

Per la prima volta, il Jamaat ha presentato un candidato induista, Krishna Nandi, nel tentativo di attrarre votanti non musulmani. Questo segna un cambiamento strategico per espandere la loro base elettorale. Gli analisti politici suggeriscono che, sebbene ci sia un crescente interesse per l’Islam nella società bangladese, ciò non implica necessariamente una disponibilità a sostenere un governo islamista conservatore.

Prospettive future

Le prossime elezioni rappresentano un test cruciale non solo per il Jamaat, ma per l’intero panorama politico del Bangladesh. Con relazioni internazionali tese, in particolare con l’India, un governo guidato dal Jamaat potrebbe avere difficoltà a stabilire nuovi legami diplomatici. Tuttavia, il 12 febbraio potrebbe segnare un punto di svolta, non solo per il partito, ma anche per la direzione futura del paese. Sarà fondamentale osservare se il Jamaat riuscirà a tradurre il supporto popolare in un reale potere politico.