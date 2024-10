James Franco a Roma con "Hey Joe", un veterano di ritorno in Italia

Roma, 25 ott. (askanews) – E’ realmente esistito il soldato americano interpretato da James Franco nel film di Claudio Giovannesi “Hey Joe”. Era nell’esercito alleato nel 1943 a Napoli, città distrutta dalle bombe, poverissima, dove le donne si prostituivano per sopravvivere. Da veterano, dopo aver combattuto in Vietnam, torna in Italia nei primi anni Settanta per riprendersi suo figlio, nato dalla relazione con una ragazza napoletana. Ha perso tutto e quello è il suo ultimo sogno, ma scopre che il ragazzo è cresciuto nella malavita ed è stato adottato da un boss del contrabbando.

“Hey Joe”, presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma, in sala dal 28 novembre, è un film sulle conseguenze della guerra, sul rapporto tra Stati Uniti e Italia, e su un uomo che cerca un approdo. L’attore americano è venuto a Roma presentarlo e ha detto: “Non è importante quanto una persona precipiti in basso, c’è sempre la possibilità di cambiare vita, a qualsiasi età. C’è sempre la possibilità di restituire, anche se hai distrutto tutto”.