Nonostante le diverse location e le varie abitazioni, ci sono sempre due elementi che rimangono invariati in ogni edizione del Grande Fratello: i topi e i fantasmi. Ogni anno, ratti e spettri fanno la loro apparizione tra i concorrenti, e anche nella serata di ieri si è verificato un episodio simile. Pare che un piccolo topo sia riuscito ad entrare nella residenza più osservata d’Italia, spaventando non solo alcuni dei partecipanti, ma anche la regia, che ha prontamente cambiato le inquadrature ogni volta che veniva menzionato l’intruso. A notare il topo sono state Jessica Morlacchi, Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti.

La presenza del topo

La Minghetti, parlando con le sue compagne, ha esclamato: “Ragazze, ho visto muoversi qualcosa!”. Amanda ha confermato: “Sì, ho visto un topo entrare”. Jessica, inizialmente spaventata, ha subito chiesto agli altri di lasciar stare l’animale. Dopo aver constatato che si trattava di un roditore, Amanda si è diretta in cucina per avvisare gli altri: “C’è un topo qui!”. Ogni volta che un membro del gruppo nominava il sorcio, la regia si affrettava a cambiare inquadratura, ma perché questo intervento? La presenza del topo sembra essere uno degli eventi più avvincenti di quest’edizione.

La regina dei topi

In caso di problematiche legate al roditore, si potrebbe invocare la regina dei topi, Patrizia De Blanck, che ricorda quando anche nella sua camera al GF non mancavano questi animali. Ha raccontato: “Un topolino piccolo e poi uno più grande sono comparsi. Devo dire che mi hanno tenuto compagnia per un po’. Perché tanta paura? Sono così carini”.