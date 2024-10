Nelle prime settimane di questo reality, Jessica Morlacchi ha dominato la scena, inizialmente come spalla comica di Alfonso Signorini e successivamente per i suoi accesi dibattiti con Yulia Bruschi. Tuttavia, la situazione è cambiata recentemente. Ora, l’atmosfera nella casa sembra diventata monotona e l’attenzione si è spostata sulle “coppie”, con particolare focus su Shaila Gatta e le sue indecisioni sentimentali (che ora sembrano risolte con Javier Martinez) e le tensioni tra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. Probabilmente, è anche per questi motivi che l’ex artista dei Gazosa mostra segni di fastidio e ha espresso la volontà di abbandonare il programma.

Martedì notte, durante una conversazione con Lorenzo Spolverato, Jessica ha dichiarato: “Anche tu stai pensando di andartene? Anche io, Lore. Perché? Stai scherzando? Pensavo fosse chiaro. Qui è noioso, passo il tempo ad ascoltare le storie degli altri che non mi interessano affatto. Mi annoio e non mi importa di quello che accade.” Ha aggiunto: “Non posso rimanere qui a sentirmi male.”

Ieri, parlando con Clayton, la cantante ha ribadito il suo desiderio di lasciare il reality: “Non posso stare qui a sentirmi male e a impazzire con persone che non mi interessano affatto. Fuori ci sono tante cose importanti. Perché ho deciso di entrare? Non mi aspettavo che fosse così. Credevo ci sarebbero stati conflitti significativi, discussioni vere, e invece mi trovo a dover affrontare questa finta socialità. Non frequento persone così, non sono abituata a questa falsità. Nella vita di fuori, incontro persone sincere e genuine. Qui, tutto è davvero troppo piatto, sembra un encefalogramma piatto.”

Una ragazza ha espresso il suo bisogno di vitalità, di attività e di conversazione. Se ne andrà veramente? Jessica ha menzionato di non sentirsi bene e desidera uscire con Eleonora e Shaila, ma quest’ultima ha deciso di silenziarla.