Mark Zuckerberg ha annunciato un’importante novità tramite un post su Facebook: John Elkann entra a far parte del consiglio di amministrazione di Meta, la compagnia americana che gestisce piattaforme come Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, e che sta investendo in tecnologie innovative come i visori Oculus Rift per la realtà virtuale.

John Elkann nel board di Meta: guida strategica verso l’innovazione globale

Il CEO di Exor, che detiene anche il gruppo editoriale Gedi, ha ricevuto l’invito dal fondatore di Meta, con il quale condivide una visione comune sulla tecnologia e l’innovazione.

Zuckerberg ha espresso entusiasmo per l’ingresso di Elkann, definendolo un valore aggiunto per il consiglio, grazie alla sua esperienza internazionale e alla sua profonda conoscenza nella gestione di grandi realtà globali. Oltre a Exor, Elkann presiede Stellantis e Ferrari, due colossi nel settore automobilistico, e ha una carriera che spazia tra numerosi investimenti strategici, anche in ambito venture capital. La sua capacità di vedere oltre l’immediato e di guidare a lungo termine è un asset importante per Meta, soprattutto in un momento in cui la compagnia sta affrontando sfide legate all’intelligenza artificiale, alla tecnologia indossabile e all’evoluzione dei social media.

Il rapporto tra Elkann e Zuckerberg affonda le radici in una lunga conoscenza personale, che si è consolidata anche durante una visita di Zuckerberg e della sua famiglia a Torino nel 2022. Questi incontri hanno permesso ai due leader di confrontarsi su temi fondamentali per il futuro tecnologico, come la digitalizzazione e la trasformazione dei modelli di business. Elkann, il primo europeo ad entrare nel consiglio di Meta, ha dichiarato di essere “onorato di poter contribuire al futuro di un’azienda che sta davvero modellando il nostro XXI secolo.”

John Elkann entra nel board di Meta: visione globale per futuro tecnologico

Con la sua esperienza internazionale e una visione imprenditoriale a lungo termine, Elkann si impegna a supportare Meta in questa fase di crescita, durante la quale la compagnia punta a rafforzare la propria posizione nell’innovazione tecnologica. Il suo ingresso nel consiglio si inserisce in un contesto di espansione e nuove opportunità per Meta, che ha grandi ambizioni nei settori dell’IA e delle tecnologie emergenti.

Elkann, oltre al suo ruolo con Exor, ha recentemente avviato Lingotto, una società di gestione di investimenti, portando avanti operazioni di capitale di rischio globali. La sua attenzione è rivolta principalmente a progetti con una visione a lungo termine, che possano generare impatti duraturi nel panorama globale dell’innovazione. Con questa nomina, Elkann si prepara a giocare un ruolo strategico anche nel futuro di Meta, contribuendo a tracciare nuove rotte per il progresso tecnologico.