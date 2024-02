Judo: Grand Slam, Odette Giuffrida argento nei 52 kg a Baku

Baku, 16 feb. – (Adnkronos) – Odette Giuffrida inaugura in maniera positiva l’ottenimento del pass individuale per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Sui tatami della National Gymnastics Arena di Baku (Azerbaijan), teatro del secondo Grand Slam stagionale, la judoka capitolina ha chiuso al secondo posto nei -52 kg. Beneficiaria di un bye all’esordio, la fuoriclasse azzurra si è aggiudicata in scioltezza la pool C grazie alle vittorie sulla kazaka Tolganay Abeuova e sulla cipriota Sofia Asvesta, sconfitte rispettivamente per somma di ammonizioni e per ippon. In semifinale, poi, è arrivato il successo per waza-ari contro la spagnola Ariane Toro Soler, propedeutico per l’accesso all'ultimo atto. Qui, in un match all'insegna dell'equilibrio, ha prevalso l'uzbeka Diyora Keldiyorova, riuscita ad imporsi grazie al waza-ari siglato a meno di due minuti dal termine della contesa. Hanno completato il podio, infine, la suddetta Toro Soler e l'ungherese Roza Gyertyas. Per Giuffrida si tratta del 17° podio della carriera nei Grand Slam, tornei in cui può vantare ben cinque vittorie, oltre a quattro secondi posti e otto terzi posti.