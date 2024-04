In seguito alla notizia di un’indagine per aggressione nei confronti di Kanye West, il team del rapper ha fatto sapere che quello stesso uomo aveva molestato la moglie Bianca Censori.

Kanye West sospettato di aver aggredito un uomo

Secondo le ricostruzioni, citate dal sito americano TMZ, la polizia ha avviato l’indagine all’inizio della settimana. Il 16 aprile Kanye West avrebbe sferrato un pugno ad un uomo a Los Angeles, colpevole di aver aggredito la moglie. “Bianca è stata aggredita fisicamente. L’aggressore non si è limitato a scontrarsi con lei. Le ha messo le mani sotto il vestito, direttamente sul corpo, le ha afferrato la vita, l’ha fatta girare e poi le ha dato dei baci. È stata picchiata e aggredita sessualmente” ha dichiarato il cantante.

I precedenti

La vicenda fa seguito ad una serie di incidenti che hanno coinvolto il cantautore e produttore discografico. Nel 2022 è stato indagato dalla polizia di Los Angeles per aver aggredito una persona che, a suo dire, lo stava deridendo. In quel caso non è stato arrestato. West, ha spostato la designer Bianca Censori nel dicembre del 2022, meno di un mese dopo la conclusione del suo divorzio con Kim Kardashian. Quello stesso anno aveva anche perso una diversi accordi di partnership con Adidas e altri marchi sulla scia di alcuni commenti antisemiti. Solo successivamente il cantante si è scusato, scrivendo in ebraico sui social media: “Mi dispiace profondamente per il dolore che posso aver causato. Mi impegno a fare ammenda e a promuovere l’unità“.

Il nuovo disco

Nel 2021 Kanye Omari West ha ufficialmente cambiato nome in Ye, con il benestare di un tribunale di Los Angeles. Il 10 febbraio 2024 è uscito il suo nuovo album Vultures, frutto della collaborazione con il cantante Ty Dolla $ign, che ha scalato le classifiche americane e ha prodotto la hit mondiale Carnival, che ha raggiunto il primo posto anche negli Stati Uniti.