Il cantante ha deciso di impiantare nella propria dentatura delle protesi in titano personalizzate, che ricordano Squalo, l’iconico cattivo di 007.

Kanye West ha sostituito i suoi denti con protesi in titanio

Come riporta il DailyMail l’impianto è stato realizzato su misura del rapper e sarebbe ben più costoso dei diamanti. Il dottor Thomas Connelly, un dentista di Beverly Hills, e Naoki Hayashi, un odontotecnico esperto, sono stati responsabili del montaggio della nuova dentiera di West. Si tratta di un nuovo modello chirurgico e sembra essere un’esclusiva del musicista. Il valore si aggirerebbe intorno agli 850mila dollari. Il 46enne ha sfoggiato il suo nuovo sorriso metallico in un post su Instagram, dove si è paragonato all’enigmatico personaggio di due film cult della saga, La spia che mi amava e Moonraker.

Un impianto all’avanguardia

Il Dottor Connelly ha dichiarato al DailyMail.com “È stato un piacere lavorare con lui in ogni fase del processo. La sua visione del design di un’arte unica trascende la progressione dentale. Il connubio tra la sua visione e la scienza dentale ha creato un nuovo look epico“. Kanye West non è nuovo a questo genere di cose. Nel 2010, ospite del talk show di Ellen DeGeneres, aveva mostrato uno scintillante impianto in oro e diamanti che, secondo quanto affermato dal cantante, avevano preso il posto della fila di denti inferiore.

I guai giudiziari

West, che avrebbe potuto essere tra i candidati alla presidenza alle elezioni americane 2024, sta attualmente affrontando un processo, dopo essere stato citato in giudizio per aver presumibilmente colpito una fan che gli aveva chiesto un autografo. I fatti risalirebbero al 2022. Nello stesso anno era stato abbandonato anche da alcuni sponsor come Adidas, Gap e Balenciaga dopo essersi lanciato in una serie di commenti antisemiti condivisi sui social media. In seguito si era poi scusato con la comunità ebraica.