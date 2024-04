Paolo Belli ha deciso di interrompere il tour per stare con la sua famiglia, a causa della malattia della moglie. Il cantante ha dato l’annuncio ufficiale.

Paolo Belli costretto a fermare il suo tour: la moglie è malata

“Con dispiacere, devo interrompere il mio tour. La mia famiglia ha bisogno di me, della mia presenza. Le successive date saranno tutte annullate” è l’annuncio di Paolo Belli, che ha deciso di fermare il tour che stava portando avanti in giro per l’Italia. Il motivo riguarda le condizioni di salute della moglie Deanna, che è malata. Nelle scorse ore è arrivato anche il messaggio dell’entourage del cantante.

“A Paolo, che in questo momento ha necessità di stare vicino alla propria famiglia, va il nostro abbraccio e la nostra vicinanza” si legge nella nota. “Ora penso solo a stare vicino a Deanna, è l’unica cosa che conta” ha dichiarato Paolo Belli, citato da Di Più Tv. La donna recentemente è stata operata d’urgenza a causa di una malattia.

Paolo Belli e la moglie Deanna: la loro storia d’amore

Come riportato da Tgcom24, i due si sono conosciuti quando l’artista aveva 19 anni. Sono poi diventati genitori del figlio adottivo Vladik e successivamente nonni. “Con la mia Deanna ci siamo conosciuti da giovanissimi, eravamo al ‘Picchio Rosso’, una discoteca di Formigine nel Modenese, dove sono cresciuto” ha raccontato il cantante in una vecchia intervista. “Mi aveva colpito subito, ma eravamo in compagnia di alcuni amici e ci siamo appena salutati. Per fortuna poi ci siamo rivisti, eravamo a Riccione, a un falò sulla spiaggia, e visto che mi piaceva davvero tanto, per fare colpo mi sono giocato il jolly: ho preso la mia chitarra, che porto sempre con me, e ho cantato per lei. Da allora non ci siamo più lasciati” ha aggiunto.