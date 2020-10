Paolo Belli incappa in una gaffe clamorosa nell'ultima puntata di Ballando con le stelle: il presentatore sbaglia nel presentare le coppie.

Un errore sul palco che non è passato inosservato, quello commesso nell’ultima puntata di Ballando con le stelle da Paolo Belli. Il conduttore, nel presentare le dodici coppie ancora in gara, ha sbagliato il nome di una delle concorrenti. Il rimprovero della collega Milly Carlucci è arrivato repentino, ma gli animi sono rimasti sereni.

La clamorosa gaffe di Paolo Belli

Paolo Belli è incappato in una clamorosa gaffe all’inizio della terza puntata di Ballando con le stelle, in onda su Rai 1, nel momento di presentare le dodici coppie in gara. Il conduttore, infatti, ha chiamato erroneamente la concorrente Rosalinda Celentano “Rosita“, confondendosi con il nome della sorella.

La diretta interessata, che concorre in coppia con la maestra di ballo Tinna Hoffman a causa della positività al Covid-19 di Samuel Peron, non ha nascosto lo stupore a fronte dell’errore.

A rasserenare il clima, tuttavia, ci ha pensato la conduttrice Milly Carlucci, al termine della presentazione delle coppie.

“Rosalinda! È Rosalinda!“, ha sottolineato la conduttrice. La padrona di casa ha poi invitato Paolo Belli a porgere le proprie scuse alla concorrente: “Adesso vai a scusarti!”. Il presentatore, bacchettato, ha promesso che lo avrebbe fatto e ha dunque lasciato il palco per recarsi nella sala delle stelle. Rosalinda Celentano intanto aveva già ritrovato il sorriso, lasciandosi scivolare sulle spalle l’accaduto.