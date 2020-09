Elisa Isoardi balla da sola senza Raimondo Todaro.

Grandi sorprese durante la seconda puntata di Ballando con le stelle. Tra le principali protagoniste vi è, senza dubbio, Elisa Isoardi. L’ex compagna di Matteo Salvini, sta facendo discutere in virtù di una sua presunta relazione con Raimondo Todaro, suo compagno e maestro di ballo, proprio a Ballando con le stelle.

Il ballerino, però, negli ultimi giorni, è stato ricoverato per appendicite e, per questo, non si è potuto esibire in puntata. La Isoardi, allora, ha deciso di ballare da sola, sotto la supervisione di Todaro, collegato dall’ospedale.

L’esibizione di Elisa Isoardi

Nonostante l’assenza del suo maestro e compagno di ballo, Elisa è riuscita a concludere in ottimo modo la sua performance. Ha ballato sulle note di “Dimmi che non vuoi morire”, convincendo i giudici a suon di sensualità fasciata in un bustino nero.

Nel corso della puntata, la sua esibizione le permesso di totalizzare 42 punti. Anche in collegamento, tutti hanno percepito un forte interesse e coinvolgimento tra i due. Nelle ultime settimane, infatti, sono stati tanti gli articoli a parlare di un presunto flirt tra i protagonisti del programma di Milly Carlucci. C’è però da dire che i gossip non sono mai stati ne smentiti ne confermati. Insomma, non si sa ancora bene quale sia il vero rapporto tra Raimondo ed Elisa.

Intanto, proprio l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco, in collegamento con Marco Liorni, ha ricevuto una bella sorpresa da parte di Raimondo. Ovviamente, proprio perché non se l’aspettava, è scoppiata in lacrime.