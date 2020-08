Ballando con le stelle 2020, un’importante novità in arrivo

Un'importante novità è stata introdotta a Ballando con le Stelle 2020. Tutto quello che c'è da sapere.

Ferve l’attesa per la nuova edizione di Ballando con le stelle, in onda dal 12 settembre dall’Auditorium del foro italico a Roma. Per questa nuova edizione – già rimandata a causa dell’emergenza Coronavirus – sarà introdotta una novità.

Ballando con le stelle 2020: novità

Oltre alle misure atte a far sì che non avvengano contagi tra i concorrenti e il cast del programma, Ballando con le stelle 2020 (al via da settembre su Rai 1) presenterà un’altra importante novità: oltre alla solita giuria (composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto) verrà introdotta un’antigiuria composta da tre volti noti dello show business (ma del cui nome è ancora mistero).

I fan sono impazienti di sapere quali saranno e soprattutto come si svolgerà questa nuova edizione del programma, rimandata nei mesi scorsi a causa della pandemia in corso.

Il programma si svolgerà all’Auditorium del foro italico di Roma per far sì che tra i membri del cast non ci siano contatti ravvicinati al chiuso. Ballando con le stelle non è l’unico show televisivo ad aver subito modifiche e cambiamenti a causa dell’emergenza: molti programmi televisivi sono stati rimandati, annullati o rinviati a data da destinarsi. Da molti di essi (come Vieni da Me e Uomini e Donne) è stata annullata la presenza del pubblico mentre ai membri del cast è stato vietato qualsiasi contatto ravvicinato senza mascherina.