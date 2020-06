Ballando con le Stelle tornerà su Rai Uno a settembre, mentre la padrona di casa Milly Carlucci lavora anche a "Il Cantante Mascherato"

Dopo il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus, anche Milly Carlucci è pronta a tornare in televisione. Grazie a due programmi importanti e molto seguiti, rivedremo dunque presto la presentatrice alle prese con Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato. Lo show sulla danza, a onor del vero, doveva ripartire già lo scorso marzo, ma proprio a causa della pandemia è stato rimandato a data da destinarsi.

Nell’ultima intervista rilasciata dalla Carlucci, era stato del resto ribadito che la trasmissione sarebbe ripresa a settembre. Al momento non sappiamo ancora con certezza il giorno della messa in onda, ma è molto probabile che resterà al sabato per continuare la sfida con Tu si que vales su Canale 5.

Ballando 2020 è pronto

Nel mentre, il cast di Ballando con le Stelle 2020 è già pronto. Milly Carlucci lo ha scelto come sempre con grande cura e passione, senza tuttavia svelare per ora gli abbinamenti con i maestri.

Tra i nuovi concorrenti ci saranno Barbara Bouchet, Vittoria Schisano, Rosalinda Celentano, Gilles Rocca, Costantino della Gherardesca, Daniele Scardina, Elisa Isoardi, Antonio Mara Catalani, Tullio Solenghi, Lina Sastri, Ninetto Davoli e Paolo Conticini.





Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe anche aggiungersi Alessandra Mussolini, da tempo in trattativa con la produzione dello show di casa Rai.

Nel cast degli insegnanti non ci sarà invece più Samanta Togni, sostituita dalla ballerina svedese Tove Villfor. Intanto Milly si trova anche al lavoro per Il Cantante Mascherato, che tornerà in onda all’inizio del 2021.