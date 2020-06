Secondo indiscrezioni Alessandra Mussolini potrebbe essere nel cast di Ballando con le stelle 2020.

Ballando con le stelle 2020 ha subito un brusco stop a causa dell’emergenza Coronavirus, ma sembra che molto presto il programma potrà riprendere il via. Oltre ai nomi dei 12 partecipanti in gara per il talent di Milly Carlucci sembra che tra i volti più accreditati vi sia quello dell’ex parlamentare Alessandra Mussolini.

Alessandra Mussolini a Ballando con le stelle?

Secondo voci sempre più insistenti Alessandra Mussolini potrebbe essere nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle. Per il momento i nomi dei 12 partecipanti in gara confermati sono Rosalinda Celentano, Costantino della Gherardesca, Barbara Bouchet, Vittoria Schisano, Ninetto Davoli, Daniele Scardina, Lina Sastri, Elisa Isoardi, Gilles Rocca, Antonio Maria Catalani, Paolo Conticini e Tullio Solenghi. L’ex parlamentare in un primo momento avrebbe rifiutato di partecipare per impegni di lavoro, ma ora che il programma è stato posticipato per via dell’emergenza Coronavirus sembra che il suo nome potrebbe comparire all’interno del cast dello show.





A causa dell’emergenza sanitaria le prove per il programma sarebbero continuate a “distanza” tramite videochat, e ancora non è chiaro quando lo show di Milly Carlucci riprenderà il via. Sono molti i programmi che hanno subito uno stop a causa dell’emergenza sanitaria e ovviamente Ballando con le stelle è stato tra questi perché sarebbe stato impossibile far ballare i partecipanti in totale sicurezza rispettando le distanze imposte per via dell’emergenza.