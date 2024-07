Dopo l’apparizione al Trooping the Colour del 15 giugno, Kate Middleton è tornata in pubblico domenica 14 luglio 2024, in occasione della finale maschile di tennis a Wimbledon. Nonostante le sue ultime apparizioni abbiano fatto ben sperare ad un ritorno in pubblico, fonti vicine alla Royal Family dichiarerebbero il contrario.

Kate Middleton si ritira dalla vita pubblica?

Secondo quanto riportato da una fonte interna a Vanity Fair UK, la Principessa sarebbe pronta a prendersi una lunga paura per godersi l’estate in famiglia: un’agenda vuota fino al 2025.

Le condizioni di salute di Kate destano ancora molte preoccupazioni e le ultime indiscrezioni sostengono che la Principessa sia ancora molto malata: starebbe affrontando la chemioterapia preventiva da casa, tra l’Adelaide Cottage, la residenza principale, e Anmer Hall, la casa di campagna dove trascorre la maggior parte dei weekend e delle vacanze.

Smentita la notizia del divorzio tra Kate e William

Nonostante negli ultimi giorni si sia parlato spesso di discussioni tra Kate Middleton e William, le stesse fonti interne come Robert Jobson smentiscono categoricamente la notizia. Al contrario, il rapporto tra i due si sarebbe fortificato in questo periodo di grandi difficoltà di salute:

“Gli alti e bassi che hanno superato insieme hanno cementato il loro rapporto, che ora è indissolubile. Il cancro li ha avvicinati più di prima e li ha resi più forti”, ha rivelato il biografo ufficiale di Kate a Hello!.

Nessun accordo prematrimoniale

La questione di un accordo prematrimoniale non è mai stata sollevata fino ad ora né è stata confermata la versione secondo la quale prima delle nozze fu proposto a William di sottoscrivere un accordo prematrimoniale per tutelare il suo patrimonio, ma lui rifiutò. Tuttavia, al momento non sembrerebbero esserci rischi di questo tipo, il rapporto è molto saldo ed unito nonostante le difficoltà.