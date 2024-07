La preoccupazione di Kate Middleton per il principino George

Kate Middleton e William avrebbero avuto accese discussioni per la scelta della scuola del figlio George

Kate Middleton avrebbe avuto un’importante discussione con William in merito all’istruzione del figlio George. I motivi ruoterebbero intorno alla scelta della scuola superiore del primo figlio: la Principessa del Galles sarebbe contraria alla frequenza dell’Eton College.

La discussione tra Kate Middleton e William

Kate e William devono scegliere la scuola superiore del loro primogenito, nato nel 2013. Nonostante manchi ancora un bel po’ di tempo la coppia starebbe già affrontando la questione.

William vorrebbe che il figlio maggiore frequentasse l’Eton College dove hanno studiato lui e Harry, ma Kate è contraria perché si tratta di un istituto maschile ed esclusivo.

La preoccupazione per il bullismo

La sua avversione nasce dal bullismo vissuto in prima persona nel collegio femminile da lei frequentato, il Downe House che abbandonò a metà del primo semestre. Dunque, stando a fonti vicine a Kensington Palace, Kate “non può sopportare il pensiero che George soffra per questo”.

Ed inoltre, per la Principessa, frequentare l’Eton significherebbe mandare George in un istituto soffocante e altolocato contro tutti i loro sforzi per modernizzare la monarchia.

Una fonte vicina ai principi del Galles ha rivelato a Touch Weekly:

“Kate vorrebbe che George rompesse con la “vecchia tradizione” reale secondo cui tutti devono frequentare Eton. A lei piacerebbe che il principino frequentasse il college di Gordonstoun in Scozia”.

La decisione tra Kate e William

Una fonte vicina alla coppia ha rivelato che avrebbero passato ore a parlarne, ma alla fine la Principessa è stata costretta a cedere alla volontà di William che “sembra aver vinto” su questa questione provocando un grande dispiacere alla moglie.