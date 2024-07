Dopo l’apparizione al Trooping the Colour del 15 giugno Kate Middleton tornerà in pubblico. La sua presenza è stata annunciata per la finale maschile del torneo di Wimbledon, che si terrà domani domenica 14 luglio tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

L’annuncio di Kensington Palace

Kate Middleton è una grande appassionata di tennis: già negli scorsi anni ha partecipato al prestigioso torneo, ma quest’anno a causa della battaglia contro il cancro, è stata in dubbio la sua presenza fino all’ultimo giorno prima dell’evento.

A dare la notizia è stato Kensington Palace con un comunicato. In qualità di patrona dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club Middleton Kate siederà in tribuna e premierà il vincitore, come consuetudine dal 2016.

Le parole della principessa Kate

Il mese scorso, la principessa aveva detto che sperava di partecipare ad alcuni impegni pubblici durante l’estate, ma era consapevole del suo stato di salute incerto:

“Sto imparando a essere paziente, soprattutto con l’incertezza. Prendo ogni giorno come viene, ascolto il mio corpo e mi concedo questo tempo tanto necessario per guarire”, aveva dichiarato sui social.

Kate a Wimbledon e William a Berlino

Mentre Kate sarà a Wimbledon, suo marito William domani sarà a Berlino per assistere alla finale dei Campionati europei di calcio che vede l’Inghilterra in campo contro la Spagna.