Per la prima volta, Kate Middleton potrebbe rinunciare a partecipare a Wimbledon. Se i medici non dovessero dare l’ok, la principessa dovrà rinunciare al torneo e lasciare il suo posto alla sostituta, che ovviamente è già stata individuata.

Kate Middleton assente a Wimbledon: scelta la sostituta

Anche se è tornata a mostrarsi in pubblico in occasione del Trooping the Colour, Kate Middleton continua la sua battaglia contro il cancro. E’ proprio a causa della malattia che la moglie di William d’Inghilterra potrebbe rinunciare a Wimbledon. Stando a quanto sostengono i beninformati, la principessa non ha ancora ricevuto il permesso dei medici. Nel frattempo, gli organizzatori del Grande Slam hanno già scelto la sostituta di Kate.

Chi è la sostituta di Kate Middleton?

Secondo il Telegraph la sostituta della Middleton per Wimbledon è Birgitte, la Duchessa di Gloucester. Se Kate non riuscisse a partecipare all’evento, la consegna dei trofei spetterebbe alla 78enne. Moglie di Riccardo, cugino di primo grado della Regina Elisabetta, anche lei è una grande appassionata di tennis.

Kate Middleton sostituita dalla Duchessa di Gloucester

Birgitte non è stata scelta a caso come sostituta di Kate Middleton per il Grande Slam. Da 25 anni, la Duchessa di Gloucester è Presidentessa Onoraria della Lawn Tennis Association. Come se non bastasse, quest’anno è già stata avvistata due volte a Wimbledon.