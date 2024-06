Kate Middleton potrebbe tornare in pubblico a Wimbledon: ecco come sta la pri...

I prossimi impegni pubblici di Kate Middleton, dopo l’apparizione al Trooping the Colour, sono oggetto di grande curiosità insieme al suo stato di salute: la principessa potrebbe apparire nuovamente in pubblico al torneo di tennis di Wimbledon.

La passione per il tennis

Kate Middleton è una grande appassionata di tennis ed è anche royal patron dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club: la principessa non ha mai perso una finale della competizione dal royal box. Per tale motivo, i tabloid inglesi sottolineano l’ipotesi che la prossima apparizione possa coincidere proprio con questo evento, in programma dal 1 al 14 luglio.

Si tratta del più antico e prestigioso evento e potrebbe essere l’occasione per la principessa di mostrarsi in pubblico.

La partecipazione della principessa Kate

Nonostante le ipotesi però, ciò che è certo è che la sua agenda rimane avvolta nel mistero, fondamentale sarà l’approvazione dei medici.

“Si ritiene che il team medico della principessa le abbia consigliato di continuare la sua vita normale e di fare ciò che le piace come parte integrante della sua guarigione», scrive il Daily Mail.

Nonostante ciò, viene sottolineato però che Kate deve continuare a dare priorità alla sua guarigione, poiché ogni percorso di cura per una persona affetta da cancro è estremamente delicato ed imprevedibile.