Kate Middleton si fa di nuovo vedere in pubblico ma un dettaglio a incuriosito tutti: la principessa si toccava lo stomaco, come mai? Parla l'oncologo.

Sabato 15 giugno la principessa Kate Middleton è tornata a farsi vedere in pubblico dopo mesi di assenza, la sua ultima uscita pubblica infatti risaliva a Natale. Ci sono state delle critiche e l’oncologo è intervenuto per chiarire la situazione in merito alle sue condizioni attuali.

La prima uscita di Kate Middleton dopo mesi

Dopo diversi mesi, Kate Middleton è di nuovo uscita in pubblico. Il ritorno è stato accolto da molti applausi ma ci sono state anche delle critiche, al punto che un oncologo è intervenuto in merito.

L’esperto della Royal Family, Antonio Caprarica, aveva già parlato del caso di Kate, dicendo che la principessa è ancora nel pieno della malattia e le cure sono devastanti per lei. Tuttavia ha dato prova di grande stoicismo.

Durante l’uscita di sabato scorso però ci sono state delle polemiche, nonostante ci siano molti che l’ammirino per la sua forza di volontà.

Le parole dell’oncologo in merito alla condizione di Kate Middleton

“È una donna che sta affrontando il male e che si è presentata comunque in pubblico perché la sua gente la voleva vedere. Questo non significa che tutti sia superato. Mi azzardo a prevedere che non la rivedremo prima dell’autunno ed è un suo diritto” queste le parole di Caprarica.

Le critiche in realtà non riguardano il comportamento di Kate ma la reazione del giornale Telegraph, che ha scritto questo passaggio: “Kate si è data una breve pacca sullo stomaco, era difficile dire se per lisciarsi il vestito dopo essere stata seduta durante il viaggio o per proteggersi dopo un recente intervento chirurgico”.

Il professor Clive Peedell, oncologo, ha commentato così: “Come specialista in cancro trovo questo livello di giornalismo spaventoso. È difficile sapere da dove cominciare, quando la mancanza di comprensione di come il cancro possa colpire le persone è così scarsa”.