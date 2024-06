Il ritorno di Kate Middleton in pubblico: perchè Meghan Markle ha catturato ...

Kate Middleton torna in pubblico, le tensioni con Meghan Markle: chi ha rubato la scena alla Principessa del Galles al Trooping the Colour?

La tensione nella famiglia reale britannica è palpabile: Meghan Markle è stata accusata di rubare la scena al ritorno pubblico tanto atteso di Kate Middleton al Trooping the Colour.

Il ritorno di Kate Middleton in pubblico: perchè Meghan Markle ha catturato l’attenzione?

Secondo i media britannici, poche ore prima dell’apparizione di Kate, Meghan ha pubblicizzato su Instagram due nuovi prodotti della sua impresa “American Riviera Orchard”. L’amico di Meghan e del principe Harry, Nacho Figueras, ha condiviso foto della marmellata di lamponi di Meghan proprio mentre Kate si stava preparando per l’evento reale. Figueras ha anche mostrato dolcetti per cani prodotti dall’azienda dei Sussex, con il suo cane accanto a un barattolo di dolcetti.

Kate Middleton torna in pubblico: perchè Meghan Markle le ha rubato la scena?

Il gesto è stato interpretato come un tentativo di attirare l’attenzione mediatica nel giorno in cui Kate avrebbe dovuto essere al centro dell’attenzione. Meghan ha lanciato il suo marchio lifestyle, “American Riviera Orchard”, a marzo, con un video su Instagram che mostrava la duchessa mentre svolgeva attività quotidiane a Montecito, in California.

Questo episodio ha sollevato interrogativi sulle dinamiche interne alla famiglia reale e sulle strategie di visibilità dei membri della reale. La situazione evidenzia anche la competizione implicita e le tensioni che possono emergere tra i membri della famiglia reale, specialmente in contesti pubblici e mediatici così sensibili come il Trooping the Colour.