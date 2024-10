Israele ha colpito tre basi della missione Unifil schierata nel sud del Libano, tra cui anche due basi italiane, a ridosso del confine. Durissima la reazione del governo italiano attraverso il comunicato del ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Alcuni droni israeliani hanno colpito stamattina la sede del quartier generale Unifil e le basi a comando italiano 1-31 e 1-32 al confine con il Libano. In una nota della missione Onu viene riferito che due peacekeeper, della missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale, sono rimasti feriti dopo che un carro armato Merkava delle Forze di difesa israeliane ha sparato verso una torretta di osservazione presso il quartier generale di Unifil a Naqoura.

Inoltre, le Idf hanno sparato sulla posizione Onu 1-31, nell’area di responsabilità del contingente italiano, colpendo l’ingresso del bunker, dove si erano rifugiati i peacekeeper, e danneggiando veicoli e un sistema di comunicazione. Infine, un altro attacco sull’UNP 1-32A, danneggiando l’illuminazione e una stazione di trasmissione.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha convocato d’urgenza l’ambasciatore israeliano dopo l’attacco alle basi italiane e dichiara:

Inoltre, il ministro ha aggiunto:

“Già dalle prime ore di questa mattina ho contattato il Ministro della Difesa Israeliano, Yoav Gallant, per protestare con lui e ricordargli in modo fermo che quanto sta avvenendo nei pressi delle basi italiane di Unifil nel Sud del Libano e, in generale, verso il contingente Unifil a partire dagli spari contro il quartier generale di Unifil è, per me e per il governo italiano, inaccettabile“.