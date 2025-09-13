Roma, 13 set. (Adnkronos) – "Se la destra deciderà di cambiare la legge elettorale per metterci in difficoltà noi dobbiamo farci trovare pronti, ci adegueremo". Lo dice Dario Franceschini alla festa dell'Unità a Reggio Emilia con Giuseppe Conte.
L.elettorale: Franceschini, 'pronti se destra la cambia per metterci in difficoltà'
