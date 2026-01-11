L.elettorale: Schlein, 'nessuna proposta arrivata, se arriva la guarderemo'

Home > Flash news > L.elettorale: Schlein, 'nessuna proposta arrivata, se arriva la guardere...

Roma, 11 gen (Adnkronos) - Sulla legge elettorale "una proposta formale non è mai arrivata, se arriva la guarderemo perché non abbiamo pregiudiziali. Ma se la premessa è che hanno paura di perdere o ci vogliono regalare come antipasto il premierato sarà difficile far...

