Un inizio anno turbolento

Con l’arrivo della befana, l’Italia si trova a fare i conti con una forte perturbazione che ha stravolto le condizioni meteorologiche. Le festività natalizie, caratterizzate da temperature miti e cieli sereni, sono state bruscamente interrotte da piogge e freddo. Questa prima perturbazione dell’anno ha colpito in particolare le regioni del nord-ovest, portando con sé un cambiamento radicale del clima.

Le regioni più colpite

La Valle D’Aosta, la Liguria, il Friuli Venezia Giulia e la Lombardia sono state le aree maggiormente interessate da questo maltempo. Le precipitazioni hanno iniziato a cadere fin dal mattino, causando disagi e allerta in molte località. In particolare, la Liguria ha registrato forti piogge che hanno portato a smottamenti e allagamenti, mentre in Lombardia si sono verificati fenomeni di neve a bassa quota, creando non pochi problemi alla viabilità.

Le previsioni per i prossimi giorni

Le previsioni meteorologiche indicano che questa perturbazione non è destinata a esaurirsi rapidamente. Gli esperti prevedono che le piogge continueranno a interessare il nord Italia per diversi giorni, con un possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche. Gli amanti della neve, tuttavia, possono trovare conforto: le montagne potrebbero beneficiare di un buon manto nevoso, ideale per gli sport invernali. Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione alle allerte meteo e seguire le indicazioni delle autorità locali.