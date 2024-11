Perugia, un palcoscenico di bellezza

Perugia, con il suo patrimonio storico e culturale, si prepara a diventare il set di una nuova serie televisiva dedicata alla vita di Amanda Knox. La sindaca Vittoria Ferdinandi ha sottolineato l’importanza di mettere in risalto la bellezza della città, un obiettivo che va oltre la narrazione del crimine che ha segnato la comunità. La serie, intitolata “Blu moon”, si concentrerà sui sogni e le speranze dei giovani, in particolare degli studenti che provengono da tutto il mondo, rendendo omaggio all’iconico paesaggio umbro.

Le preoccupazioni della comunità

Nonostante l’entusiasmo per il progetto, la sindaca ha riconosciuto le preoccupazioni di molti cittadini riguardo al riaccendersi di memorie dolorose legate all’omicidio di Meredith Kercher. Questo evento ha lasciato una ferita aperta nella comunità, e Ferdinandi ha voluto rassicurare i cittadini che le riprese non toccheranno il caso Kercher. “La scelta di autorizzare le riprese è stata ponderata con attenzione”, ha affermato, evidenziando che i produttori hanno formalmente garantito che non verranno filmati aspetti legati al crimine.

Un’opportunità per Perugia

La sindaca ha anche messo in evidenza come questo progetto rappresenti un’opportunità economica per la città. Con quasi duecento addetti tra attori e maestranze coinvolti, la produzione porterà un contributo significativo al territorio. Inoltre, Ferdinandi ha annunciato che la collaborazione con la casa di produzione non si limiterà a questa serie, ma porterà anche una seconda serie tv di origine coreana. Questo non solo aumenterà la visibilità di Perugia a livello internazionale, ma contribuirà anche a promuovere un’immagine positiva della città, lontana dall’etichetta di “città del crimine”.

Un incontro per garantire autenticità

Prima dell’inizio delle riprese, la sindaca ha pianificato un incontro con i produttori della Panorama Films per discutere ulteriormente del progetto e assicurarsi che gli accordi vengano rispettati. “Vogliamo che il nostro messaggio di bellezza e speranza venga trasmesso in modo autentico a milioni di spettatori negli Stati Uniti e in tutto il mondo”, ha concluso Ferdinandi. Con questo spirito, Perugia si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, puntando a un futuro luminoso e promettente.