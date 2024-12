Il provvedimento della Cassazione

La recente decisione della Cassazione di annullare con rinvio il provvedimento del tribunale di sorveglianza di Roma riguardante Giovanni Riina, figlio del noto capo mafioso Totò Riina, ha suscitato un acceso dibattito. Il tribunale aveva prorogato il regime del carcere duro, noto come 41bis, per Riina jr, il quale è detenuto in questo regime da oltre due decenni. Tuttavia, i giudici della suprema corte hanno ritenuto che le motivazioni addotte per giustificare questa proroga fossero “apparente”, sollevando interrogativi sulla reale pericolosità del detenuto.

Le argomentazioni dei difensori

I legali di Giovanni Riina hanno presentato un ricorso sostenendo che il decreto del tribunale di sorveglianza non contenesse una valutazione adeguata sulla pericolosità del loro assistito. Secondo i difensori, la mancanza di una rinnovata analisi della situazione di Riina ha portato alla decisione della Cassazione. Questo solleva interrogativi non solo sulla gestione dei detenuti in regime di carcere duro, ma anche sull’efficacia delle misure di sicurezza adottate nei confronti di esponenti di spicco della mafia.

Le reazioni politiche

La decisione ha attirato l’attenzione di figure politiche, come il deputato europeo del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Antoci. Antoci ha espresso preoccupazione per il fatto che la revoca del carcere duro possa avvenire per un “vizio di forma”, suggerendo che un percorso argomentativo non sufficientemente robusto da parte dei giudici di merito possa mettere a rischio la sicurezza pubblica. Secondo Antoci, consentire a un esponente di Cosa Nostra di riallacciare i contatti con l’esterno rappresenta un pericolo concreto per la società.

Implicazioni per la lotta alla mafia

Questa vicenda riaccende il dibattito sulla lotta alla mafia in Italia e sulle misure di sicurezza necessarie per garantire che i detenuti per reati di mafia non possano riprendere contatti con l’organizzazione criminale. La questione del carcere duro è complessa e delicata, poiché coinvolge non solo aspetti giuridici, ma anche considerazioni etiche e sociali. La Cassazione, con la sua decisione, ha messo in luce la necessità di una riflessione approfondita su come gestire i detenuti per reati di mafia, affinché la giustizia possa essere servita senza compromettere la sicurezza della società.