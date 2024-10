Il mistero della chiave d’oro di Pompei

La chiave d’oro di Pompei, un dono dal valore stimato di circa 12.000 euro, è al centro di un intricato mistero che coinvolge figure di spicco della politica italiana. Donata dall’ex sindaco Carmine Lo Sapio a Gennaro Sangiuliano, allora ministro della Cultura, la chiave ha sollevato interrogativi sulla sua attuale posizione e sul rispetto delle normative riguardanti i doni ministeriali. Secondo le leggi vigenti, un ministro può trattenere un dono solo se il suo valore è inferiore a 300 euro; altrimenti, deve essere restituito all’amministrazione pubblica.

Indagini in corso e documenti inediti

Recentemente, un documento esclusivo firmato da Sangiuliano ha rivelato che l’ex ministro non si era reso conto del valore della chiave, sostenendo che fosse inferiore al limite stabilito. Tuttavia, le indagini della Procura di Roma e della Corte dei conti stanno cercando di fare chiarezza sulla questione. I dipendenti del comune di Pompei sono stati interrogati dai Carabinieri, e un nuovo fascicolo è stato aperto per approfondire la questione. La consulente del ministero, Maria Rosaria Boccia, è al centro delle indagini, con dichiarazioni che sollevano ulteriori dubbi sulla gestione del dono.

Le dichiarazioni dei protagonisti

In un’intervista, l’ex ministro Dario Franceschini ha rivelato di aver tenuto la chiave per tre anni, restituendola solo dopo che era emerso lo scandalo. Ha affermato di non aver mai sospettato del suo valore, definendola una “patacca”. Tuttavia, l’orafo che ha realizzato l’oggetto ha contestato questa affermazione, sottolineando che la chiave era certificata e di evidente valore. Sangiuliano, da parte sua, ha dichiarato che la chiave è attualmente protocollata presso il ministero, ma la Boccia ha messo in dubbio questa versione, chiedendo di vedere la prova della protocollazione.

La situazione rimane complessa e le indagini sono ancora in corso. La chiave d’oro di Pompei non è solo un oggetto di valore, ma un simbolo di un sistema che deve affrontare la trasparenza e la responsabilità. Con le nuove inchieste, ci si aspetta che emergano ulteriori dettagli che possano chiarire il destino di questo prezioso dono.