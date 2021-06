La comunicazione via mobile al centro delle strategie di business

Milano, 17 giu. (askanews) – Oggi, in Italia, la comunicazione tramite mobile è sempre piu al centro della vita di tutti. Anche nel 2020, nonostante le restrizioni agli spostamenti imposte dalla pandemia, il 69% degli utenti ha incrementato l utilizzo dello smartphone (Politecnico di Milano). La messaggistica istantanea, in particolare, si è rivelato il canale più efficace per rimanere sempre connessi con utenti e clienti, per tutte le applicazioni: sempre nel 2020, le aziende e le organizzazioni italiane hanno inviato 5,3 miliardi di messaggi istantanei , che – con un tasso di apertura del 93,3% – risultano particolarmente efficaci e graditi.

E’ in questo contesto che arriva in Italia Esendex, azienda leader in Europa per le soluzioni di messaggistica istantanea per il business. Secondo Carmine Scandale, General Manager di Esendex Italia, parte del gruppo Commify, la messaggistica istantanea via mobile “è attualmente tra le migliori soluzioni per la comunicazione business del futuro, e lo sarà sempre di più”.

“E’ una questione legata alle abitudini e all’identificazione del canale sms come canale business to person e non person to person.

L’sms è il canale più affidabile di comunicazione con la propria customer base”, ha spiegato.

Ma quali sono le aree di maggiore applicazione della messaggistica istantanea multicanale per il business?

“L’sms è estremamente trasversale come canale di comunicazione.

Si è sviluppato molto l’utilizzo del sms per la prenotazione di appuntamenti e la pianificazione di molte iniziative.

Oppure gli alert di comunicazioni urgenti. Ma anche tutte le comunicazioni transazionali, l’invio di una otp.

E ovviamente tutto l’utilizzo di marketing, quindi la comunicazione drive to shop o – moltissimo nell’ultimo periodo – la comunicazione drive to website, per portare sul proprio market place la customer base a fare una azione e quindi acquisti non più “in shop” ma sul proprio e-commerce”, ha sottolineato.

Secondo una ricerca di Esendex svolta in collaborazione con PWC, oltre il 50% delle aziende italiane intervistate dichiara di utilizzare servizi di messaggistica istantanea per comunicare con i propri clienti e il il 25% indica l’efficacia della comunicazione come la ragione principale di scelta del canale sms, seguita dall’alto potenziale di personalizzazione del messaggio (22%).

Esendex con la sua piattaforma offre una suite completa di strumenti e soluzioni per creare conversazioni efficaci via mobile, in ogni ambito di business.

“Esendex arriva in Italia e si aspetta di soddisfare le esigenze di comunicazione su più canali mobile dei suoi clienti con delle soluzioni che sono anche personalizzate sulle esigenze del cliente. E si aspetta di soddisfare i suoi già 17mila clienti in Italia con iniziative di comunicazione mobile ancora più efficaci e soddisfacenti nel lato business che è quello che è nelle aspettative dei nostri clienti”, ha concluso Scandale.

Dopo anni di presidio del mercato attraverso due brand locali, il Gruppo Commify ha deciso oggi di unificare la propria offerta di fascia premium sotto il brand globale Esendex.

https://www.esendex.it